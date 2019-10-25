بيسكوف: عمل اللجنة الدستورية السورية إيجابي لكن لا تنظروا إلى الأمور بنظارات وردية

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن بدء عمل اللجنة الدستورية الخاصة بسوريا، سيكون خطوة مهمة في حل الوضع في هذه الدولة، لكن هذا المسار سيكون طويلا وصعبا للغاية.

وأضاف بيسكوف، في حديث للصحفيين: "بداية عمل هذه اللجنة، وكذلك الاجتماع الأول لها، يبقى إيجابيا بحد ذاته، هذه بالفعل خطوة مهمة نحو التسوية السياسية. لكن لا يجوز التمادي في التفاؤل، ولا داعي للنظر إلى الأمور بنظارات وردية. الطريق سيكون طويلا وصعبا للغاية".

وأعرب بيسكوف، عن أمله في عقد الاجتماع الأول للجنة، في الأسبوع المقبل كما هو مقرر.

وقال بيسكوف، إن العمل يجري بشكل محدد، وفقا للاتفاقات التي تم التوصل لها بين روسيا وتركيا، لكن النتائج الملموسة، لن تظهر فورا، لذلك لن يتحول الوضع على الحدود السورية – التركية، إلى مثالي بشكل سريع.

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وأضاف ممثل الكرملين: "في الوقت الحالي، تجري عملية نشر قواتنا مع معداتها وكذلك قوات ومعدات حرس الحدود السوري، في المناطق التي تم تحديدها، وهو أمر يعتبر بحد ذاته إيجابيا جدا".

وقال بيسكوف: إذا لم ينتقل الأكراد إلى عمق سوريا فسيكونون "وجها لوجه" أمام الأتراك ولن نقوم مع السوريين بالفصل بينهم.

وقال بيسكوف للصحفيين اليوم: "في شمال سوريا، يجري عمل كبير ومضن لسحب القوات الكردية إلى عمق البلاد، ولكن لا يمكن استبعاد بعض الخشونة في المرحلة الأولى".

المصدر: إنترفاكس