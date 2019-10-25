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أردوغان يشكو مجلة فرنسية أساءت لشخصه.. (صورة)

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أردوغان يشكو مجلة فرنسية أساءت لشخصه.. (صورة)
Reuters
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
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قدم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الجمعة عبر محاميه شكوى ضد مجلة "لوبوان" الفرنسية على خلفية إساءتها لشخصه.

وذكرت مصادر في الرئاسة التركية، أن حسين أيدن محامي الرئيس أردوغان، قدّم للنيابة العامة في أنقرة، شكوى من 11 صفحة، على نشر المجلة الفرنسية أمس الخميس صورة له على غلافها تتضمن إساءات باللغة الفرنسية.

وأوضحت المصادر أن الشكوى قدمت ضد مدير النشر في المجلة اتيان غيرنيل، والكاتب رومان جوبيرت، وذلك لارتكابهما جريمة "الإساءة لرئيس الجمهورية" بموجب المادة 299 من قانون العقوبات التركي رقم 5237.

وأكدت وثيقة الشكوى أن العبارات المستخدمة على غلاف المجلة ضد أردوغان "لا يمكن تقييمها في أطر حرية التعبير، والرأي السياسي" وأن المجلة استخدمت عبارات مسيئة تنال من شرف واحترام أردوغان.

أردوغان يشكو مجلة فرنسية أساءت لشخصه.. (صورة)

وكتبت المجلة على غلافها الصادر أمس الخميس: "التطهير العرقي هو أسلوب أردوغان "الاستئصالي"... هل سنتركه يبيد الأكراد ويهدد أوروبا؟". 

المصدر: الأناضول

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