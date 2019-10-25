 
مباشر

مقتل فلسطيني بالرصاص خلال حملة إزالة التعديات بنابلس (فيديو)

أخبار العالم العربي

مقتل فلسطيني بالرصاص خلال حملة إزالة التعديات بنابلس (فيديو)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mlh6

قتل شاب فلسطيني (20 عاما)، إثر إطلاق نار استهدف طواقم بلدية نابلس شمال الضفة الغربية في أعقاب حملة لإزالة التعديات تنفذها البلدية في منطقة شارع رفيديا.

وقالت مراسلتنا، إنه تم اعتقال مطلق النار فيما تسود مدينة نابلس أجواء من التوتر على إثر الحادث.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الشاب توفي بعد ساعات من الإصابة.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

إنستغرام يمنع استخدام "فيلترز التجميل".. فما السبب؟