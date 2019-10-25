مقتل فلسطيني بالرصاص خلال حملة إزالة التعديات بنابلس (فيديو)
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قتل شاب فلسطيني (20 عاما)، إثر إطلاق نار استهدف طواقم بلدية نابلس شمال الضفة الغربية في أعقاب حملة لإزالة التعديات تنفذها البلدية في منطقة شارع رفيديا.
وقالت مراسلتنا، إنه تم اعتقال مطلق النار فيما تسود مدينة نابلس أجواء من التوتر على إثر الحادث.
مقتل فلسطيني بالرصاص خلال حملة إزالة التعديات بنابلس— RT Arabic (@RTarabic) October 25, 2019
قتل شاب فلسطيني (20 عاما)، إثر إطلاق نار استهدف طواقم بلدية نابلس شمال الضفة الغربية في أعقاب حملة لإزالة التعديات تنفذها البلدية في منطقة شارع رفيديا.https://t.co/7j4MwtBR3O#شاهد#اسأل_أكثر#أخبار#فيديو#RT_Arabicpic.twitter.com/8tnHUsiWFM
وذكرت وسائل إعلام محلية أن الشاب توفي بعد ساعات من الإصابة.
المصدر: RT
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