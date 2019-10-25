أفاد مراسلنا بأن المقاتلة الكردية الأسيرة التي ظهرت في فيديوهات سجلت لحظة أسرها هي جيجك كوباني، وأنها أصيبت في ساقها واعتقلت من قبل فصيل سوري موال لأنقرة.

وأفاد مصدر مراسلنا، بأن جيجك كوباني اعتقلت من قبل "فيلق المجد" في قرية المشرافة في رأس العين.

ويظهر الفيديو الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مسلحا ملثما وهو يحمل الأسيرة، وبجانبه عدد من رفاقه المسلحين يسخرون منها.

المصدر: RT