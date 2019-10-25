من هي الكردية أسيرة الفصائل السورية الموالية لأنقرة؟
أفاد مراسلنا بأن المقاتلة الكردية الأسيرة التي ظهرت في فيديوهات سجلت لحظة أسرها هي جيجك كوباني، وأنها أصيبت في ساقها واعتقلت من قبل فصيل سوري موال لأنقرة.
وأفاد مصدر مراسلنا، بأن جيجك كوباني اعتقلت من قبل "فيلق المجد" في قرية المشرافة في رأس العين.
ويظهر الفيديو الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مسلحا ملثما وهو يحمل الأسيرة، وبجانبه عدد من رفاقه المسلحين يسخرون منها.
فيديو لأسر مسلحين تابعين لتركيا مقاتلة كردية— RT Arabic (@RTarabic) October 25, 2019
تداولت وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، تؤكد أنه لعناصر تابعين لـ"فصائل مسلحة سورية موالية لأنقرة"، لحظة أسرهم مقاتلة كردية في شمال شرقي سوريا.#شاهد#اسأل_أكثر#أخبار#أخبار_روسيا#فيديو#نبع_السلام#تركيا#أردوغان#RT_Arabicpic.twitter.com/fGcCUQ0YgQ
المصدر: RT