مراسلنا: انضمام المحافظات الجنوبية للعاصمة بغداد في احتجاجات العراق

بدأت محافظات جنوب العراق اليوم الجمعة تشكيل تجمعات المتظاهرين، للمشاركة في الاحتجاجات المتجددة في العاصمة العراقية بغداد منذ ليلة الجمعة.

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وقال مراسلنا في العراق إن "المئات تجمعوا في ساحة الحبوبي وسط محافظة ذي قار جنوبي العراق، ورفعوا لافتات وشعارات تندد بالأحزاب السياسية والنظام السياسي الحالي وطالبوا بتحويل النظام من برلماني إلى رئاسي".

وأضاف: "أما في محافظة المثنى في جنوب العراق أيضا، فتجمعت حشود كبيرة لا يقدر عددها وسط ساحة الاحتفالات في المحافظات تمهيدا للتوجه نحو المباني الحكومية للتظاهر هناك".

انضمام المحافظات الجنوبية للعاصمة بغداد في احتجاجات العراق

بدأت محافظات جنوب العراق اليوم الجمعة تشكيل تجمعات المتظاهرين، للمشاركة في الاحتجاجات المتجددة في العاصمة العراقية بغداد منذ ليلة الجمعة.https://t.co/joyfkzEyTD#أخبار#فيديو#العراق#RT_Arabicpic.twitter.com/2QXAJTpgwG — RT Arabic (@RTarabic) October 25, 2019

وأشار إلى أن "محافظة البصرة الغنية بالنفط في أقصى جنوب العراق، تشهد انتشارا أمنيا كثيفا وتجمعات متفرقة في مناطق المحافظة".

المصدر: RT