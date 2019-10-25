العراق.. الأمن يستخدم الغاز المسيل للدموع على أبواب المنطقة الخضراء

قال مراسلنا في العراق إن القوات الأمنية على بوابات المنطقة الخضراء أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين، بعد محاولتهم العبور مجددا إلى المنطقة الخضراء عبر جسر الجمهورية.

وأضاف مراسلنا أنه تم سماع دوي إطلاق النار بشكل متفرق على أبواب المنطقة الخضراء صباح اليوم الجمعة، مع تحليق للمروحيات فوق تلك المنطقة.

وأشار إلى وقوع حالات اختناق في صفوف المتظاهرين عند بوابات المنطقة الخضراء نتيجة إلقاء قنابل الغاز، ووصول سيارات الإسعاف إلى ميدان التحرير.

ونقلت السومرية نيوز عن مصدر أمني أن قوات مكافحة الشغب مستمرة بإطلاق الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين قرب جسر الجمهورية، وأن حالات الاختناق ارتفعت إلى 15 على الأقل.

وأسقط متظاهرون في ساحة التحرير في وقت سابق من اليوم، الحواجز الكونكريتية على جسر الجمهورية في محاولة للتقدم نحو كرادة مريم والمنطقة الخضراء وسط العاصمة، مع انطلاق تظاهرات في قضاء الرفاعي غربي الناصرية جنوب غرب العاصمة بغداد.

ورجحت وسائل إعلام أن تخرج تظاهرات شعبية حاشدة في بغداد وعدد من المحافظات اليوم الجمعة، للمطالبة بإجراء إصلاحات حكومية والقضاء على الفساد والبطالة وتوفير فرص العمل.

وتمكنت القوات الأمنية الليلة الماضية من تفريق عشرات المتظاهرين الذين تمكنوا من دخول المنطقة الخضراء عبر إحدى بواباتها.

المصدر، RT، وكالات