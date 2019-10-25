روكز: أؤيد تغيير الحكومة بسرعة لأنه لا دولة بالنسبة لي الآن

أعلن النائب شامل روكز أنه يؤيد "تغيير الحكومة اللبنانية بكاملها بأسرع وقت، وتأليف حكومة مصغرة من أصحاب كفاية وأخلاق، ليخرجوا البلد من أزمته".

واعتبر في حديث لصحيفة "الجمهورية" اليوم، أن هذا المطلوب لمعالجة الوضع الاجتماعي، وإطلاق نهضة اقتصادية ومحاربة الفساد".

وقال: "هذه العناوين الكبيرة تحتاج إلى أسماء ومواصفات معينة، كما أن على هذه الحكومة أن تتمتع بصلاحيات استثنائية". وأضاف: "ليختر رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة سريعا أسماء مميزة، لتسير الأمور كما يجب".

وفاجأ روكز صهر رئيس الجمهورية ميشال عون الجميع بقوله: "الآن ليست هنالك دولة بالنسبة لي، فلا حكومة تجتمع ولا مجلس يجتمع، وليست هناك قرارات وكأن الدنيا (فالتة)"، مؤكدا أهمية تأليف "حكومة تحقق نقلة سريعة وبيضاء، يمكن تشكيلها خلال أيام قليلة"، معتبرا أنه عندما يتم الاتفاق على المبدأ "تتحلحل المشكلات".

وقال: "لا أعلم ما هي مشروعية مجلس النواب عندما يكون المواطنون في الشارع، هناك أخطاء ارتكبت، وعلى من فشل هنا أن يدفع ثمن فشله".

المصدر: "الوكالة الوطنية"+"الجمهورية"