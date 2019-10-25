اعتبر رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي توقيع وفده على اتفاق الرياض مع الحكومة اليمنية، "خطوة جيدة والقادم أفضل".

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وكتب عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي سالم ثابت العولقي على "تويتر"، إنه أجرى مكالمة هاتفية مع الزبيدي، الذي وصف توقيع الاتفاق بأنه خطوة جيدة وأن شعب الجنوب هو الأمين على قضيته.

في مكالمة هاتفية مع أخي الرئيس عيدروس الزُبيدي قبل قليل.

سألني: مرتاحين أبناء الجنوب من الاتفاق؟

قلت: طالما انت على رأس مجلسهم الانتقالي ومؤتمن على تطلعاتهم لاشك مرتاحين.

قال: خطوة جيدة والقادم أفضل وشعب الجنوب هو الأمين على قضيته.

يبلغكم خالص التحايا والسلام. — سالم ثابت العولقي (@s_th_alawlaqi) 24 октября 2019 г.

في مكالمة هاتفية مع أخي الرئيس عيدروس الزُبيدي قبل قليل.

سألني: مرتاحين أبناء الجنوب من الاتفاق؟

قلت: طالما انت على رأس مجلسهم الانتقالي ومؤتمن على تطلعاتهم لاشك مرتاحين.

قال: خطوة جيدة والقادم أفضل وشعب الجنوب هو الأمين على قضيته.

يبلغكم خالص التحايا والسلام. — سالم ثابت العولقي (@s_th_alawlaqi) 24 октября 2019 г.

في مكالمة هاتفية مع أخي الرئيس عيدروس الزُبيدي قبل قليل.

سألني: مرتاحين أبناء الجنوب من الاتفاق؟

قلت: طالما انت على رأس مجلسهم الانتقالي ومؤتمن على تطلعاتهم لاشك مرتاحين.

قال: خطوة جيدة والقادم أفضل وشعب الجنوب هو الأمين على قضيته.

يبلغكم خالص التحايا والسلام. — سالم ثابت العولقي (@s_th_alawlaqi) 24 октября 2019 г.

وكان مصدر رسمي في الوفد التفاوضي التابع للمجلس الانتقالي الجنوبي اليمني بالرياض أكد لـRT أمس الخميس، توقيع المسودة الأولى من اتفاق الرياض مع حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي.

وأضاف المصدر، أن الجنوبيين "بدؤوا مرحلة جديدة من الشراكة والتعاون السياسي والعسكري مع المملكة العربية السعودية والتحالف العربي".

وكشف المصدر أن التوقيع الرسمي للاتفاق سيتم خلال أيام بحضور الرئيس هادي ورئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي.

المصدر: RT