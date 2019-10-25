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أول تعليق للزبيدي على مسودة الرياض‎

أخبار العالم العربي

أول تعليق للزبيدي على مسودة الرياض‎
Reuters
رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي
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اعتبر رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي توقيع وفده على اتفاق الرياض مع الحكومة اليمنية، "خطوة جيدة والقادم أفضل".

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مصدر لـ RT: وفد المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن يوقع مسودة اتفاق الرياض مع حكومة هادي
مصدر لـ RT: وفد المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن يوقع مسودة اتفاق الرياض مع حكومة هادي

وكتب عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي سالم ثابت العولقي على "تويتر"، إنه أجرى مكالمة هاتفية مع الزبيدي، الذي وصف توقيع الاتفاق بأنه خطوة جيدة وأن شعب الجنوب هو الأمين على قضيته.

وكان مصدر رسمي في الوفد التفاوضي التابع للمجلس الانتقالي الجنوبي اليمني بالرياض أكد لـRT أمس الخميس، توقيع المسودة الأولى من اتفاق الرياض مع حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي.

وأضاف المصدر، أن الجنوبيين "بدؤوا مرحلة جديدة من الشراكة والتعاون السياسي والعسكري مع المملكة العربية السعودية والتحالف العربي".

وكشف المصدر أن التوقيع الرسمي للاتفاق سيتم خلال أيام بحضور الرئيس هادي ورئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي.

المصدر: RT

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