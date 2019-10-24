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أردوغان يقدم إحصائية بقتلى الجيش التركي والحلفاء من الفصائل السورية في "نبع السلام"

أخبار العالم العربي

أردوغان يقدم إحصائية بقتلى الجيش التركي والحلفاء من الفصائل السورية في
Reuters Khalil Ashawi
جنود أتراك وعناصر من "الجيش الحر" (صورة أرشيفية)
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قدم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إحصائية بأعداد القتلى والجرحى من القوات التركية والفصائل السورية المشاركة معها في عملية "نبع السلام" شمال شرقي سوريا.

وقال أردوغان في مقابلة تلفزيونية، الخميس، مع هيئة الإذاعة والتلفزيون التركية "تي أر تي" بمدينة اسطنبول، إن الجيش التركي قدم 7 قتلى و95 مصابا.

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وأعرب أردوغان، عن شكره لفصائل "الجيش السوري الحر" الذي شارك إلى جانب القوات التركية في العملية العسكرية، مشيرا إلى مقتل 96 من هذه القوات وإصابة 374.

وذكر الرئيس التركي أن 20 مدنيا قتلوا، وأصيب 187 آخرون خلال العملية العسكرية ضد الأكراد.

المصدر: الأناضول

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