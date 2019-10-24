الأمم المتحدة: عملية تركيا العسكرية في شمال شرق سوريا أثرت على الوضع الإنساني هناك

قالت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أورسولا مولر، في اجتماع لمجلس الأمن الدولي إن العملية العسكرية التركية في شمال سوريا أثرت بشكل كبير على الوضع الإنساني هناك.

وأضافت المسؤولة الأممية، في حديثها يوم الخميس، أن " العملية العسكرية التركية، أثرت بشكل كبير على الوضع الإنساني في المنطقة"​​​.

ووفقا لها، تلقت الأمم المتحدة تأكيدات من تركيا، بأنها ستبذل أقصى الجهود لضمان حماية المدنيين والبنية التحتية.

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وقالت: "خلال الأسبوعين الماضيين، غادر 180 ألف شخص فقط (بما في ذلك حوالي 80 ألف طفل) المنطقة الواقعة على الحدود بين سوريا وتركيا".

وشددت على ضرورة السماح لهم بالتنقل بحرية والعثور على أماكن آمنة.

وأكدت أن أكثر من 10 آلاف شخص، هربوا إلى العراق منذ بدء العملية العسكرية في شمال شرق سوريا.

وقالت مولر: " الأمم المتحدة لا تزال تشعر بقلق عميق إزاء احتمالات نشوب المزيد من الأعمال العدائية، على طول الحدود التركية السورية".

المصدر: سبوتنيك