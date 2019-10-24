أردوغان يقول إن تركيا ستنشئ نقطة مراقبة كبيرة قرب منبج السورية

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده ستنشئ نقطة مراقبة بمنطقة شمال غربي مدينة منبج السورية.

وقال أردوغان في تصريح صحفي، اليوم الخميس: "طلبنا منطقة بطول 5 كيلومترات وعرض 19 كلم شمال غربي منبج لنقوم بحمايتها. واتفقنا مع روسيا على ذلك... وهذه ستكون بمثابة نقطة مراقبة".

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وأشار أردوغان إلى أنه "سيكون للجيش التركي دور المراقبة في منبج وعين العرب، والأهم من ذلك أننا أنشأنا ممر السلام بعمق 10 كلم في المنطقة الممتدة من تل أبيض إلى جرابلس".

وأضاف أن تركيا ستتخذ قرارا بشأن دخول مدينة عين العرب "وفق المستجدات".

ودعا الرئيس التركي إلى "الإسراع في نزع الأسلحة الثقيلة في سوريا أو تسليمها إلى تركيا على اعتبار أننا حلفاء في الناتو".

المصدر: رويترز، الأناضول