أعرب نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، عن ثقته في أن مسألة استئناف رحلات التشارتر الجوية بين روسيا والمنتجعات المصرية، سيتم حلها في المستقبل القريب.

وقال بوغدانوف، للصحفيين عقب المنتدى الروسي الإفريقي في سوتشي: "كل شيء يسير على ما يرام. في المستقبل القريب ستحل كافة الأمور".

وردا على سؤال حول هل ستتوجه لجان تفتيش أمنية روسية جديدة إلى المطارات المصرية، قال: "المختصون يعملون".

يذكر أن الرحلات الجوية، بين روسيا ومصر تم ايقافها، في نوفمبر عام 2015، بعد سقوط طائرة ركاب روسية فوق سيناء، نتيجة عمل إرهابي.

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وفي أبريل عام 2018، تم استئناف الرحلات الجوية النظامية بين الدولتين، ولم يشمل ذلك رحلات التشارتر، إلى منتجعات البحر الأحمر المصرية.

وخلال الفترة الماضية، قامت لجان فنية روسية، بالتفتيش على عدة مطارات مدنية مصرية، من بينها مطارات القاهرة وشرم الشيخ والغردقة، وذلك بهدف التحقق من جودة الرقابة الأمنية فيها.

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وقدمت هذه اللجان، بعض المقترحات لتحسين الإجراءات الأمنية في المطارات المذكورة، نفذ الجانب المصري بعضها، وتستمر دراسة المقترحات الأخرى.

المصدر: نوفوستي