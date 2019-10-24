 حزب إسباني متطرف يطالب بمنع المغربيات من الولادة في مستشفيات مليلية

طالب حزب "فوكس" الإسباني اليميني المتطرف، بمنع النساء المغربيات من الولادة في مستشفيات مدينة مليلية الواقعة على الساحل المغربي على البحر الأبيض المتوسط.

ودعا خيسوس دلغادو، الأمين العام لحزب "فوكس مليلية"، إلى عدم تسجيل الأطفال المغاربة في المؤسسات التعليمية في المنطقة، لأن ذلك "يضر بحقوق التلاميذ الإسبان هناك".

وأكد أنه إذا وصل حزبه، إلى دفة السلطة في إسبانيا، فإنه سيقضي "على الفور" على "الوضعية المغربية المتقدمة في مليلية"، وسيمنع عمليات توليد المغربيات ودراسة التلاميذ المغاربة، واستئجار عمال من هذه الجنسية في خطط التوظيف العام، في هذه المنطقة التي يعتبرها المغرب جزءا منه.

وشدد على ضرورة، إبداء الحزبين الرئيسيين في إسبانيا، عند تولي أحدهما الحكم، "الحرص على الدفاع عن مصالح المواطنين الإسبان في مليلية".

وأشار إلى خطورة الزيادة الكبيرة في عدد المغاربة المقيمين في مليلية والواقع الاجتماعي والاقتصادي لهذه المدينة، وزعم بأن مصالح المواطنين المغاربة أو من أصل مغربي تلقى تجاوبا من قبل الحكومة مقارنة بمصالح الإسبان في مليلية.

وقال زعيم الحزب، الذي يشغل مقعدين من أصل 25 في الجمعية الوطنية، إن "المدينة في حاجة إلى حزب شجاع في مجلس النواب وفي مجلس الشيوخ".

وأضاف: "نذهب إلى الانتخابات بجانب قوى سياسية لم تفعل شيئا من أجل مليلية، التي تعاني اليوم من غزو الأطفال المغاربة".

المصدر: hespress