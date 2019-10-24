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تعليق المؤتمر الشعبي السوداني على منع سفر ﺍﻟﺴﻨﻮﺳﻲ ﻭﻋﻠﻲ ﺍﻟﺤﺎﺝ

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تعليق المؤتمر الشعبي السوداني على منع سفر ﺍﻟﺴﻨﻮﺳﻲ ﻭﻋﻠﻲ ﺍﻟﺤﺎﺝ
Reuters
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أكد ﺇﺩﺭﻳﺲ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ، الأمين السياسي ﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ السوداني، عدم حق أية جهة حكومية، ﻓﻲ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺑﺤﻈﺮ ﺳﻔﺮ ﺍﻟﻤﻮﺍﻁﻨﻴﻦ، بدون وجود قرار قضائي صادر عن المجلس الأعلى ﻟﻠﻘﻀﺎء.

وخلال تعليقه، على أنباء أفادت بقيام ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ السودانية، ﺑﺤﻈﺮ ﺳﻔﺮ ﻗﻴﺎﺩﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ، ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﻟﺴﻨﻮﺳﻲ ﻭﻋﻠﻲ ﺍﻟﺤﺎﺝ: "ﻟﻢ ﺗﺨﺎﻁﺒﻨﺎ ﺃﻳﺔ ﺟﻬﺔ ﺭﺳﻤﻴﺔ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ، فقط ﻗﺮﺃﻧﺎﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺤﻒ، ﻭﻻ ﻧﺮﻯ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺳﻨﺪﺍ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺠﻌﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻣﻨﻄﻘﻴﺎ، ﻁﺎﻟﻤﺎ ﺃﻥ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺣﻈﺮ ﺍﻟﺴﻔﺮ ﻷﻱ ﻣﻮﺍﻁﻦ، تبقى غير مشروعة، ﺇﻻ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﻭﺟﻮﺩ قرار قضائي من الجهة المختصة".

وشدد سليمان، على أن القصد من نشر مثل هذه الأنباء، إحداث "ارتباك" في الوضع السياسي، لا أكثر.

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وأشار إلى أن  ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ ﺗﺸﻬﺪ ﺍﻵﻥ ﺗﺤﻮﻻت وتغيرات سياسية، تتضمن عدم منح الجهات الأمنية، أية صلاحيات استثنائية.

المصدر:  sudanakhbar

 

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