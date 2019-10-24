قائد قوات الدفاع الجوي المصري: نمتلك ما يلزم للتصدي لكافة التهديدات الجوية

أكد قائد قوات الدفاع الجوي في الجيش المصري علي فهمي، أن القوات الدفاعية تمتلك أحدث النظم العالمية من الأسلحة والصواريخ ووسائل الاستطلاع والإنذار للتصدي لكافة التهديدات.

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وأشار خلال استقباله عددا من النواب البرلمانيين المصريين: "تحرص القيادة العامة للقوات المسلحة والقيادة السياسية على امتلاك قوات الدفاع الجوي لأحدث النظم العالمية من الأسلحة والصواريخ ووسائل الاستطلاع والإنذار وآليات القيادة والسيطرة المتطورة، بما يدعم قدرتها على تأمين المجال الجوي المصري والتصدي لكافة التهديدات الجوية وتنفيذ المهام المكلفة بها في ظل التطور المستمر لنظم القتال".

وتمتلك قوات الدفاع الجوي المصرية تجهيزات على أعلى مستوى وتعد أقوى قوات دفاع جوي في الشرق الأوسط، حيث ذاع صيتها بشكل كبير خلال حرب أكتوبر 1973 من خلال حائط الصواريخ، ومنع الطائرات الإسرائيلية من ضرب المطارات المصرية.

المصدر: RT