الشاهد يؤكد ضرورة تطوير العلاقة الاقتصادية التونسية الروسية وفتح آفاق استثمار لرجال الأعمال الروس

قال رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد إن بلاده تطمح إلى زيادة العلاقات التجارية مع روسيا، مشيرا إلى أن مستوى التبادل التجاري الحالي ضعيف على مستوى نصف مليار دولار.

وأكد الشاهد لقناة RT على هامش القمة الروسية الإفريقية ومنتدى "روسيا - إفريقيا" الاقتصادي، أن لدى تونس آفاقا كبيرة لتصدير منتجاتها إلى روسيا إلى جانب زيت الزيتون والحمضيات والمنتجات البحرية.

وأشار إلى أن الهدف من حضوره إلى روسيا هو لتعزيز العلاقات التجارية الثنائية، مؤكدا أن هناك مجالا كبيرا لتطوير هذه العلاقات في ضوء رغبة رجال الأعمال التونسيين في اقتحام السوق الروسية، وعدد السياح الروس الذين يزورون تونس كل عام والذي بلغ في عام 2018 نحو 600 ألف سائح.

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وأكد ضرورة تطوير العلاقة الاقتصادية بين البلدين وفتح آفاق استثمار لرجال الأعمال الروس في تونس، مشيرا إلى أن بلاده دولة مفتوحة على القارة الإفريقية.

وقال إن الوفد التونسي أراد التعريف بإمكانيات السوق التونسية ومناخ الاستثمار، والامتيازات المالية والضريبية التي تقدمها الحكومة للمستثمرين.

المصدر: RT