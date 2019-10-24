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"نيوزويك": واشنطن تنوي إرسال دبابات أبرامز إلى المناطق النفطية السورية

أخبار العالم العربي

Reuters
دبابة "أبرامز" الأمريكية
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قالت مجلة "نيوزويك"، نقلا عن مسؤول رفيع المستوى في البنتاغون، إن الولايات المتحدة، تنوي إرسال دبابات أبرامز لحماية حقول النفط في شرق سوريا.

ووفقا للمصدر، فإن الجيش الأمريكي قد يرسل بعد موافقة البيت الأبيض، نصف كتيبة من لواء دبابات أمريكي (يتألف اللواء من ثلاث كتائب، ويضم عادة 90 دبابة). وهذا يعني أن، الأمريكيين، سيرسلون إلى هناك، 15 دبابة من طراز أبرامز، مع العناصر اللازمة لخدمتها وتشغيلها.  

وأضاف المصدر، أن الوحدات الكردية التابعة لقوات سوريا الديمقراطية، ستواصل مشاركتها في ضمان سلامة هذه الحقول النفطية.

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وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن مجموعة صغيرة من الجيش الأمريكي، ستبقى في المناطق النفطية السورية.

المصدر: نوفوستي

 

 

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