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أفغانستان.. استسلام عشرات من مسلحي "داعش" بينهم 6 أردنيين

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أفغانستان.. استسلام عشرات من مسلحي
Reuters Stringer .
(صورة أرشيفية
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قالت السلطات الأفغانية إن العشرات من عناصر تنظيم "داعش" بينهم 6 يحملون الجنسية الأردنية، سلموا أنفسهم وعائلاتهم للقوات الأمنية في ولاية ننغرهار، اليوم الخميس.

وأوضح بيان صادر عن حكومة الولاية، أن "الأفراد الذين استسلموا هم 18 رجلا و19 سيدة بالإضافة إلى 35 طفلا وحدثا"، مشيرا إلى أن "6 من الإرهابيين الدواعش، وهم ثلاثة رجال وثلاث سيدات، يحملون الجنسية الأردنية قدموا إلى أفغانستان من الأراضي التركية والإيرانية، حسبما ذكروا في اعترافاتهم".

​​​ووفقا للمسؤولين الأفغان فإن هذه الخلايا كانت تنشط في مديريات "بتي كوت وهسكه مينه وغني خيل في ننغرهار"، وقد عثر بحوزتهم على 19 قطعة سلاح و5 أجهزة اتصال.

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كما أعلنت حكومة ولاية ننغرهار، أن 6 عناصر من حركة "طالبان" استسلموا للدولة خلال الفترة الماضية.

يذكر أن ولاية ننغرهار المتاخمة للحدود مع باكستان تعد معقلا رئيسيا لتنظيم "داعش" في أفغانستان والذي يدعى بتنظيم خراسان، حيث يمارس مقاتلو التنظيم أنشطتهم في الجبال والمناطق النائية ذات التضاريس الوعرة بعيدا عن أعين السلطات.

المصدر: سبوتنيك

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