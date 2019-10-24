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القضاء المصري يفرج عن أبرز معارضي الحكومة ومحامي الرئيس العراقي الراحل صدام حسين

أخبار العالم العربي

القضاء المصري يفرج عن أبرز معارضي الحكومة ومحامي الرئيس العراقي الراحل صدام حسين
Reuters
محكمة مصرية
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أكدت مصادر حقوقية في مصر، أن القضاء قام بتعديل حكم صادر بحق ثلاثة من رموز المعارضة المصرية، وأفرج عنهم بغرامة قدرها 20 ألف جنيه.

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وأشارت المصادر لـRT، إلى أن المعارضين هم منتصر الزيات المحامي والقيادي بالتيار الإسلامي، ومحمد منيب المحامي وأحد قيادات التيار الناصري والقومي الذي تولى الدفاع عن الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، والمهندس حمدي الفخراني.

ونوه بأنه تم تعديل الحكم من السجن ثلاث سنوات بتهمة إهانة القضاء إلى غرامة مالية قدرها 20 ألف جنيه.

المصدر: RT

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