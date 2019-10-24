قررت السلطة الفلسطينية، إعادة بناء منزل أسير في السجون الإسرائيلية، في مخيم الأمعري برام الله، والذي هدمته القوات الإسرائيلية يوم الخميس، للمرة الرابعة.

وقال وزير الشؤون المدنية حسين الشيخ: " ‏بقرار من الرئيس سيتم بناء بيت عائلة أبو حميد (التابع للأسير إسلام أبو حميد) الذي هدمته قوات الاحتلال من جديد. لن تكسرنا جرافات الاحتلال ولن ننحني أمامه ولن نركع. إرادتنا أقوى من دباباتهم وجرافاتهم. والنصر لنا".

وذكرت وكالة "معا" أن جرافات إسرائيلية هدمت فجر يوم الخميس مجددا، منزل أبو حميد، وهو محكوم عليه بالمؤبد بتهمة قتل جندي في مايو 2018.

إقرأ المزيد

وأفادت الإذاعة الإسرائيلية بأن السلطة الفلسطينية، هي التي مولت إعادة تشييد البيت في المرة الأخيرة.

ووفقا لموقع "القدس" الإخباري، فإن هذه المرة الرابعة التي تهدم فيها إسرائيل منزل أبو حميد، حيث هدمه الاحتلال ثلاث مرات سابقا في عمليات مختلفة في أعوام 1994 و2003 وديسمبر 2018.

وقتلت إسرائيل شقيق إسلام، عبد المنعم أبو حميد في عام 1994، فيما تعتقل ستة من أشقائه يقضون جميعهم حكما بالسجن المؤبد، وواحد منهم معتقل إداريا.

المصدر: وكالات