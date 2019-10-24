القبة الحديدية الإسرائيلية تطلق صواريخ بالخطأ عند حدود غزة

أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية، أن إحدى بطاريات القبة الحديدية المنتشرة عند حدود قطاع غزة أطلقت "على نحو غير ضروري" صاروخين على الأقل صباح اليوم الخميس.

وأكدت الوزارة في بيان لها، أن الحادث جاء بعد إطلاق صافرات الإنذار بسبب الرصد الخاطئ لهجوم صاروخي من غزة، ما دفع القبة الحديدية إلى إطلاق عدة صواريخ من طراز "تمير" بغية اعتراض الأهداف المزعومة.

ومن المرجح أن تفعيل منظومة الإنذار الإسرائيلية جاء على خلفية إطلاق فصائل غزة صاروخين باتجاه البحر، ضمن إطار تجربة تهدف إلى تطوير قدراتها العسكرية.

المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية