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روسيا لم تورد أية أنظمة دفاع جوي جديدة إلى إثيوبيا

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روسيا لم تورد أية أنظمة دفاع جوي جديدة إلى إثيوبيا
Sputnik
منظومة بانتسير الروسية
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تناولت مجموعة من وسائل الإعلام أنباء عن توريد روسيا نظام الدفاع الجوي Pantsir-S1 إلى إثيوبيا، حيث ظهرت هذه المنظومة في لقطات تلفزيونية بثتها قوات الدفاع الوطني الإثيوبية.

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وأكد المدير العام لمؤسسة "روس أوبورون إكسبورت" الروسية على هامش منتدى "روسيا – إفريقيا"، أنه لا يوجد أي طلبات عسكرية من الجانب الإثيوبي، موضحا أن روسيا وردت منظومة Pantsir-S1 لإثيوبيا منذ فترة.

وظهرت هذه المنظومة في فبراير 2019 خلال عرض عسكري بثه التلفزيون الإثيوبي ETV، مما يعني أن إثيوبيا حصلت على المنظومة فعلا.

يتم تركيب Pantsir-S1 على عربة 8 × 8 ويمكنها إطلاق النار على هدفين في وقت واحد ومهاجمة 12 هدفا في الدقيقة.

المدى الفعال للنظام هو 20 كيلومترا، ومدى اشتباك نيران مدفعيته المضادة للأهداف الجوية يصل إلى أربعة كيلومترات.

المصدر: نوفوستي

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