المحتجون مصرّون على إسقاط الحكومة والنظام بعد خطاب عون

رفض المحتجون في مختلف ميادين الاعتصام بلبنان إخلاء الساحات بعد خطاب رئيس الجمهورية ودعوته ممثلين عنهم للاستماع إلى مطالبهم وفتح حوار بناء، وأكدوا إصرارهم على إسقاط الحكومة والنظام.

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وقالت الوكالة الوطنية الرسمية للإعلام، إن المحتجين بعد سماع كلمة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، جددوا تأكيدهم على "مواصلة التحرك، ودعوا الجميع للخروج من السلطة".

وذكرت أن هتافات المعتصمين المنددة على أتوستراد زوق مصبح - جونيه، تصاعدت لدى سماعهم الكلمة الرئاسية.

وأفادت الوكالة بأنه فور انتهاء كلمة رئيس الجمهورية أطلق المتظاهرون في ساحة رياض الصلح وسط العاصمة بيروت، هتافات منها: "كلن يعني كلن وليسقط النظام".

وعلق عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب فادي سعد على كلمة رئيس الجمهورية قائلا عبر حسابه على "تويتر": "من المؤسف جدا أن يطل رئيس الجمهورية بعد 8 أيام من الثورة بكلمة لا علاقة لها بما يجري، وكأنها تنتمي إلى زمان آخر. يبدو أنهم لم يخبروه أن نصف الشعب اللبناني في الشارع. آن الأوان أن يعرف فخامته أن مليوني لبناني على الطرق وتحت المطر يطالبون برحيل الحكومة وليس أقل من ذلك".

المصدر: "الوكالة الوطنية" و"المدن"