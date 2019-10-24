تركيا تعلن تفكيك 40 لغما و227 عبوة ناسفة بمنطقة "نبع السلام"

أعلنت وزارة الدفاع التركية تفكيك 40 لغما و227 عبوة ناسفة حتى اليوم في منطقة عملية "نبع السلام" شمالي سوريا، واستمرار التنسيق مع روسيا لتفعيل ومراقبة تنفيذ اتفاق سوتشي.

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وقالت المتحدثة باسم الوزارة ناديدا شبنم أكطوب خلال مؤتمر صحفي عقدته بالعاصمة أنقرة، إن "الإجراءات مستمرة مع محاورينا الروس بشأن الآليات التي سيتم تشكيلها لتفعيل ومراقبة اتفاق سوتشي".

وأضافت: "يتم توزيع الخبز على أهالي المنطقة عبر فرن أنشأته قواتنا المسلحة في تل أبيض، وتوفير الخدمات العلاجية في محطة للإسعافات الأولية".

وأعلنت الخارجية الروسية أن الوحدات الكردية بدأت الانسحاب اليوم الخميس من المناطق الحدودية في سوريا عملا باتفاق سوتشي بين موسكو وأنقرة.

وتبنى الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين، والتركي رجب طيب أردوغان خلال لقاء سوتشي الروسية مساء الثلاثاء، مذكرة تفاهم تضبط الخطوات المشتركة بين البلدين لتسوية الوضع في شمال شرق سوريا.

وبموجب المذكرة، تدخل وحدات الشرطة العسكرية الروسية وحرس الحدود السوري إلى المناطق المتاخمة لمنطقة عملية "نبع السلام" التركية.

وتحدد المذكرة فترة مدتها 150 ساعة، يتعين على "وحدات حماية الشعب" الكردية العمود الفقري لـ"قوات سوريا الديمقراطية" أن تنسحب عن الحدود بعمق 30 كم، على أن يبدأ العسكريون الروس والأتراك تسيير دوريات مشتركة هناك.

المصدر: وكالات





