الكرملين: الأولوية لانسحاب القوات الأجنبية اللاشرعية من سوريا

أكد متحدث الكرملين دميتري بيسكوف، ضرورة خروج القوات الأجنبية اللاشرعية من سوريا، وأن الهدف النهائي للتسوية هو انسحاب القوات الأجنبية، مشددا على عدم شرعية الجيش الأمريكي في سوريا.

وأوضح المتحدث باسم الكرملين أن العسكريين الروس وحدهم يرابطون في سوريا بطريقة شرعية، وبدعوة من الحكومة السورية الشرعية.

وتأتي تصريحات بيسكوف تعليقا على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخرا أنه ينوي الاحتفاظ بنحو 200 جندي في مناطق إنتاج النفط في سوريا.

المصدر: إنترفاكس