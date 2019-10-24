انفجار سيارة مفخخة بمدينة تل أبيض في ريف الرقة شمال سوريا

أفادت وكالة "سانا" السورية بانفجار سيارة مفخخة قرب مبنى المركز الثقافي القديم في مدينة تل أبيض بريف الرقة الشمالي اليوم الخميس، وإصابة عدة أشخاص.

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وذكر نشطاء محليون أن سيارة مفخخة انفجرت صباح اليوم قرب أحد مقرات فيلق المجد "أحد فصائل المعارضة المدعومة من تركيا" داخل مدينة تل أبيض بريف الرقة الشمالي.

كما أفادت هذه المصادر، بأن الانفجار وقع بالقرب من شعبة حزب البعث عند مبنى لجنة الأفران الذي يتخذه فيلق المجد مقرا له، وأسفر عن وقوع 4 إصابات بينهم مدنيان، كحصيلة أولية.

وكانت فصائل المعارضة المدعومة من تركيا قد سيطرت على مدينة تل أبيض في الـ14 من الشهر الحالي، ضمن إطار عملية "نبع السلام" التي أنهت أعمالها العسكرية قبل يومين، بموجب اتفاق بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين.

المصدر: وكالات