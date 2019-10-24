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RT تنشر أبرز ما سيوجهه عبد المهدي في خطابه للعراقيين قبل التظاهرات

أخبار العالم العربي

RT تنشر أبرز ما سيوجهه عبد المهدي في خطابه للعراقيين قبل التظاهرات
Reuters
رئيس الحكومة العراقية، عادل عبد المهدي
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كشف سعد الحديثي المُتحدث باسم الحكومة العراقية اليوم الخميس، عن أبرز المحاور التي سيتحدث بها رئيس الحكومة عادل عبد المهدي في خطابه للعراقيين بعد ظهر اليوم.

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وقال الحديثي لـRT إن، "عبد المهدي سيعلن عن طرح مشروع قانون من أين لك هذا، وتخفيض رواتب المسؤولين وامتيازاتهم، وتوزيع رواتب للعاطلين عن العمل".

وأضاف أن "عبد المهدي سيتحدث أيضا عن التعديل الوزاري الذي يعتبره من أولوياته، ولن يكون هذا التعديل خاضعا للمُحاصصة أو لضغوط الكُتل السياسية، بل الوزراء سيختارهم عبد المهدي ويعمل على أن يكونوا من الشباب".

وأعلن رئيس الحكومة العراقية عادل عبد المهدي، أنه سيوجه خطابا إلى الشعب العراقي اليوم الخميس، يتضمن عدة نقاط تتعلق بالأوضاع الراهنة للبلاد.

المصدر: RT

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