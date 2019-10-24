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مشاركة محتملة لشركات روسية في إعادة إعمار المدن العراقية المدمرة

أخبار العالم العربي

مشاركة محتملة لشركات روسية في إعادة إعمار المدن العراقية المدمرة
Reuters
الموصل- العراق
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أعلن السفير الروسي في بغداد، مكسيم ماكسيموف، اليوم الخميس، أن شركات البناء الروسية قد تشارك في إعادة إعمار المدن العراقية التي دمرت بسبب الحرب على الإرهاب.

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وقال السفير لوكالة "سبوتنيك": "أحد المجالات الرئيسية لمشاريع الأنشطة التي اقترحها الجانب العراقي، هي بالتحديد تعاون شركاتنا في مجال الإسكان منخفض التكلفة الجاهزة لشعب العراق"​​​.
هذا وأكد مسؤولون عراقيون، في وقت سابق، أن أكثر من 88 مليار دولار ستكون مطلوبة لاستعادة الاقتصاد العراقي المدمر بسبب أعمال تنظيم "داعش" [الإرهابي المحظور في روسيا]. ودمرت العديد من المدن العراقية التي احتلها تنظيم "داعش" جزئيًا أثناء تصفية تواجده على الأرض العراقية.

المصدر: سبوتنيك

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