مشاركة محتملة لشركات روسية في إعادة إعمار المدن العراقية المدمرة

أعلن السفير الروسي في بغداد، مكسيم ماكسيموف، اليوم الخميس، أن شركات البناء الروسية قد تشارك في إعادة إعمار المدن العراقية التي دمرت بسبب الحرب على الإرهاب.

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وقال السفير لوكالة "سبوتنيك": "أحد المجالات الرئيسية لمشاريع الأنشطة التي اقترحها الجانب العراقي، هي بالتحديد تعاون شركاتنا في مجال الإسكان منخفض التكلفة الجاهزة لشعب العراق"​​​.

هذا وأكد مسؤولون عراقيون، في وقت سابق، أن أكثر من 88 مليار دولار ستكون مطلوبة لاستعادة الاقتصاد العراقي المدمر بسبب أعمال تنظيم "داعش" [الإرهابي المحظور في روسيا]. ودمرت العديد من المدن العراقية التي احتلها تنظيم "داعش" جزئيًا أثناء تصفية تواجده على الأرض العراقية.

المصدر: سبوتنيك