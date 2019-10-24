القبض على 5 داعشيات يصطحبن 18 طفلا فارّات من "الهول"

ألقت قوى الأمن في مخيم "الهول" القبض على 5 داعشيات من ألمانيا وتركيا وأوزبكستان برفقتهن 18طفلا، حاولن الفرار باتجاه الحدود العراقية بعد انطلاق العملية التركية شمال شرق سوريا.

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وحسب وكالة أنباء "هاوار" الكردية، حاولت مجموعة مؤلفة من 5 نساء معهن 18 من أطفال داعش بعد منتصف ليلة أمس الأربعاء الفرار باتجاه الأراضي العراقية، لكن المحاولة بائت بالفشل بعد ملاحقتهن من قبل قوى الأمن الداخلي المعنية بالمخيم وإلقاء القبض عليهن.

وحول تفاصيل الحادث، أشارت الجهات الأمنية في المخيم إلى أن الداعشيات والأطفال من جنسيات ألمانية وتركية وأوزبكية وأنهن فتحن ثغرة في سور المخيم وحاولن السير باتجاه الحدود العراقية، لكن المحاولة تم إحباطها، وألقي القبض على النسوة شرق الجزء المخصص للداعشيات الأجنبيات في المخيم.

وأكدت الجهات الأمنية أن التحقيق ما زال مستمرا لمعرفة ملابسات عملية الفرار ومن يقف وراءها.

وكانت قوى الأمن الداخلي أحبطت في الـ20 من شهر أكتوبر الجاري محاولة فرار 32 من نساء مرتزقة داعش، وذلك غداة يوم من محاولة فرار 14 من نساء داعش وبرفقتهن 21 طفلا من جنسيات مختلفة.

ويعتبر مخيم الهول 45 كم شرق مدينة الحسكة شمال وشرق سوريا من أكبر المخيمات التابعة للإدارة الذاتية، للمقاتلين الأكراد.

ويقطنه أكثر من 71 ألف نسمة بين نازح ولاجئ وعوائل مرتزقة داعش من نساء وأطفال، ويعتبر الأخطر في العالم جراء تواجد أكثر من 40 ألف من نساء وأطفال داعش فيه.

المصدر: هاوار