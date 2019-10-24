مطالبات في مجلس الشيوخ الأمريكي بإصدار تأشيرة دخول لقائد "قسد"

طالب أعضاء جمهوريون وديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأمريكي وزارة الخارجية بإصدار تأشيرة عاجلة لقائد قوات سوريا الديمقراطية، حتى يتسنى له زيارة واشنطن وبحث آخر التطورات.

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وكتب الأعضاء لينزي غراهام ومارشا بلاكبيرن وكريس فان هولين وجين شاهين وريتشارد بلومنتال، لوزير الخارجية مايك بومبيو يوم الأربعاء يطالبونه بإصدار التأشيرة لمظلوم كوباني.

وجاءت المطالبة بعد ساعات من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن وقف إطلاق النار في سوريا أصبح دائما وأنه قرر رفع العقوبات عن تركيا نتيجة لذلك.

المصدر: وكالات