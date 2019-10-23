وجه زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، اليوم الأربعاء، "توجيهات" للمتظاهرين الذين سيخرجون يوم الجمعة 25 أكتوبر.

إقرأ المزيد

وشدد مقتدى الصدر في رسالته للمتظاهرين قائلا إنه لو تم الاعتداء عليهم مرة أخرى فسيتصرف "بما يليق وبما يرضي الله ويرضيهم".

وقال الصدر في بيان نشرته صفحة "صالح محمد العراقي" على موقع "فيسبوك"، وقدم فيه مجموعة من النقاط للمحتجين، إنه لن يكون "ظهيرا للفاسدين"، بل إن والده علمه "أن يكون نصيرا للمصلحين".

وتطرق زعيم التيار الصدري في رسالته إلى 15 نقطة قال إنها "قد تن فع الثوار":

النقطة الأولى: أعط لأخيك في القوات الأمنية وردة

أعط لأخيك في القوات الأمنية وردة النقطة الثانية: التحلي بروح المثابرة والصبر من أجل الوطن فحب الوطن من الإيمان

التحلي بروح المثابرة والصبر من أجل الوطن فحب الوطن من الإيمان النقطة الثالثة: الحفاظ على ممتلكات الشعب العامة والخاصة فهم أخوتكم

الحفاظ على ممتلكات الشعب العامة والخاصة فهم أخوتكم النقطة الرابعة: أن لا يستهدف الصالح بذنب الفاسد، ففي الحكومة من هم مغلوب على أمرهم فلا تؤذوهم

أن لا يستهدف الصالح بذنب الفاسد، ففي الحكومة من هم مغلوب على أمرهم فلا تؤذوهم النقطة الخامسة: اعكسوا صورة جميلة بتنظيمكم وهتافاتكم وأفعالكم

اعكسوا صورة جميلة بتنظيمكم وهتافاتكم وأفعالكم النقطة السادسة: لا تبدأوا العنف، فالفاسد لا يخاف من السلاح أكثر من السلام

لا تبدأوا العنف، فالفاسد لا يخاف من السلاح أكثر من السلام النقطة السابعة: الكثير من الشعب بل ومن المنتمين للأحزاب من غير المشتركين في الحكومة يرغب بمشاركتكم إلا أنه يجهل مطالبكم وآلياتكم فأعلنوها كي يتجلى أمركم

الكثير من الشعب بل ومن المنتمين للأحزاب من غير المشتركين في الحكومة يرغب بمشاركتكم إلا أنه يجهل مطالبكم وآلياتكم فأعلنوها كي يتجلى أمركم النقطة الثامنة: حافظوا على أنفسكم قدر الإمكان فأذاكم يؤذينا

حافظوا على أنفسكم قدر الإمكان فأذاكم يؤذينا النقطة التاسعة: لا تسمحوا لأحد بمصادرة جهودكم لمن هم في الداخل والخارج فأنتم أصحاب المبادرة

لا تسمحوا لأحد بمصادرة جهودكم لمن هم في الداخل والخارج فأنتم أصحاب المبادرة النقطة العاشرة: أخوتكم في التيار الصدري بجميع تشكيلاته في خدمتكم نسأل الله أن لا تحتاجوا لمعونة أحد

أخوتكم في التيار الصدري بجميع تشكيلاته في خدمتكم نسأل الله أن لا تحتاجوا لمعونة أحد النقطة الحادية عشر: رفع مستوى مطالبكم أمر جيد بشرط التحلي بالحكمة من أجل عدم ضياع العراق دستوريا وأمنيا.. فالتفتوا رجاء

رفع مستوى مطالبكم أمر جيد بشرط التحلي بالحكمة من أجل عدم ضياع العراق دستوريا وأمنيا.. فالتفتوا رجاء النقطة الثانية عشر: وثقوا وصوروا ما يحدث قدر الإمكان

وثقوا وصوروا ما يحدث قدر الإمكان النقطة الثالثة عشر: سمعتكم عندنا أهم من مطالبكم فالتفتوا لذلك رجاء

سمعتكم عندنا أهم من مطالبكم فالتفتوا لذلك رجاء النقطة الرابعة عشر: أنصح بالتنسيق مع العشائر العراقية والنخب الثقافية والأدبية والإعلامية وغيرهم

أنصح بالتنسيق مع العشائر العراقية والنخب الثقافية والأدبية والإعلامية وغيرهم النقطة الخامسة عشر: صبر الفاسد سرعان ما ينفد وصبركم أطول فاعتصموا بحبل الله ولا تيأسوا فسلميتكم أعظم من جدرانهم وسلاحهم

واختتم سلسلة نصائحه بالقول: "أخيرا اعلموا أنه لو تم الاعتداء عليكم مرة أخرى فسنتصرف بما يليق وبما يرضي الله ويرضيكم".

وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، قد أصدر بيانا بشأن التظاهرات المقررة يوم 25 أكتوبر المقبل، لفت فيه إلى أن كل السياسيين والحكوميين "يعيشون في حالة رعب وهستيريا من المد الشعبي ولا حلول لديهم"، مشيرا إلى أنهم سلموا أنفسهم لخارج الحدود.

جدير بالذكر أن التحشيد يتواصل لتظاهرات كبيرة في العراق، في 25 أكتوبر، تكريما لدماء الضحايا الذين سقطوا في الاحتجاجات الأخيرة، واستئنافا للضغط الهادف إلى التغيير في البلاد.

المصدر: RT