لبنان.. جعجع يوجه رسالة للداخلية ويصب جام غضبه على من حاول إقحام الجيش لقمع المتظاهرين

وجه رئيس حزب "القوات اللبنانية"، ​سمير جعجع​، اليوم الأربعاء، رسالة لوزيرة الداخلية، ​ريا الحسن،​ والجيش اللبناني.

ونشر سمير جعجع تغريدة على موقع "تويتر"، قال فيها: "تحية لوزيرة الداخلية ريا الحسن على موقفها المشرف، والخزي والعار لمن حاول إقحام الجيش في قمع المتظاهرين".

واختتم التغريدة برسالة للقوات اللبنانية حيث قال إن "التحية الأكبر للجيش اللبناني".

تحية لوزيرة الداخلية ريا الحسن على موقفها المشرِّف، والخزي والعار لمن حاول إقحام الجيش في قمع المتظاهرين. والتحية الأكبر للجيش اللبناني. — SAMIR GEAGEA (@DRSAMIRGEAGEA) 23 октября 2019 г.

وأفادت قناة "LBCI" بأن وزيرة الداخلية، ريا الحسن، تلقت طلبا لتدخل قوى الأمن الداخلي في عملية فض التظاهرات.

وأضافت أن الوزيرة رفضت القيام بأي إجراء أمني تجاه المعتصمين، علما أنه طلب منها استخدام المدافع المائية، وأكدت أن "الحل بالسياسة وليس بالأمن وأن قوى الأمن لم تتلق أوامر بفتح الطرق".

وتستمر التظاهرات لليوم السابع في كل المناطق اللبنانية، ويطالب المحتجون بإسقاط الحكومة والنظام، نظرا للأوضاع المعيشية والاقتصادية التي تمر بها البلاد.

المصدر: LBCI" + RT"