وزير خارجية الحكومة الليبية المؤقتة: يجب أن يكون هناك مؤتمر سوتشي لليبيا

أعلن وزير الخارجية في الحكومة الليبية المؤقتة التابعة لمجلس النواب في شرق البلاد، عبد الهادي الحويج، عن ضرورة عقد مؤتمر سوتشي للتسوية في ليبيا على غرار المؤتمر حول التسوية السورية.

وقال الوزير في حديث لوكالة "سبوتنيك" الروسية على هامش قمة "روسيا – إفريقيا" في سوتشي، اليوم الأربعاء: "نطلب من روسيا أن تسهم أكثر في حل الأزمة الليبية وأن يكون هناك مؤتمر على غرار مؤتمر سوتشي لسوريا، وأن يكون هناك سوتشي لليبيا".

وأشار إلى أن "روسيا دولة مهمة، لكن نحن نتطلع لدور أكبر في الأزمة الليبية، روسيا عضو فاعل في مجلس الأمن، وعضو اقتصادي كبير ودولة عظمى".

وقال الوزير إن "على المجتمع الدولي أن يحل الأزمة الليبية وليس إدارتها، عليه أن ينتهي من فوضى السلاح ووضع آليات لجمعه وتنظيم ونزع السلاح من المليشيات. تهديد الأمن في ليبيا هو تهديد لإفريقيا وللمتوسط ولكل العالم، وبالتالي نحن في حاجة أولا إلى حل المشكلة الأمنية ثم الذهاب إلى حوار شامل".

وفي مقابلة مع قناة RT، صرح الحويج بأن "معركتنا اليوم في تحرير طرابلس هي معركة استعادة الدولة"، مضيفا أنه "في ظل غياب استعادة الدولة هذا السلاح الذي هو أكثر من 21 مليون قطعة، يوزع ويباع وينتشر في كثير من دول العالم".

وتابع: "نحن اليوم محتاجون إلى أن نصوب الأشياء... ومحتاجون إلى حلول سياسية وسلام حقيقي وإلى حوار وطني ومصالحة وطنية شاملة... شريطة عدم استخدام السلاح".

وأكد أنه "لا يمكن الحديث عن تسوية سياسية أو حوار سياسي مع المليشيات والإرهابيين"، مضيفا أنه "بعد تحرير العاصمة من المليشيات وإنهاء فوضى السلاح، سنذهب إلى حوار وطني وتشكيل حكومة وحدة وطنية وانتخابات".

المصدر: RT + سبوتنيك