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وزير الري المصري: دلتا النيل يمكن أن تتعرض للغرق

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وزير الري المصري: دلتا النيل يمكن أن تتعرض للغرق
Reuters
دلتا النيل
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قال وزير الموارد المائية والري في مصر، محمد عبد العاطي، إن بلاده تستطيع التأقلم مع التغيرات المناخية ولديها القدرة على تلافي أضرار كمية الأمطار الخطرة من خلال توقعها قبل حدوثها.

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وأوضح عبد العاطي، خلال جلسة مشروع "دعم وتعزيز القدرة لمواجهة التغيرات المناخية في دلتا نهر النيل" خلال فعاليات أسبوع القاهرة للمياه، أن منطقة الدلتا يمكن أن تتعرض للغرق بسبب تلك التغيرات، مؤكدا أنه يجب إنشاء مشاريع حماية للدلتا لعدم غزو مياه البحر للدلتا.

وأضاف وزير الري أن مصر بلد صحراوي، ومن أكثر البلدان جفافا في العالم ويعبرها نهر النيل، مؤكدا أن التغيرات المناخية تؤثر بشكل كبير على كل الدول لا على مصر فقط.

وأشار الوزير إلى أن باريس سجلت أعلى درجة حرارة الصيف الماضي بلغت 45 درجة، ما يعد مؤشرا خطيرا فيما يخص التغيرات المناخية، موضحا أنه من ضمن هذه التغيرات، التأثير على أعالي النيل حيث إن 97% من المياه تأتي من تلك الأعالي، ما يحدث تراوحا بين الجفاف والفيضان.

وأكد وزير الري أن مصر لديها مجموعة مشروعات لحصاد مياه الأمطار بتكلفة مليارات الجنيهات، لافتا إلى حدوث موجة أمطار في مصر الأسبوع الماضي على جنوب سيناء، حيث تم تخزين المياه وبلغت 5 ملايين متر مكعب في سدود وادي وتير.

المصدر: مصراوي

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