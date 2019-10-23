ترامب: الإدارة الأمريكية السابقة فوتت فرصة رحيل الأسد

اعتبر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن الإدارة السابقة للولايات المتحدة فوتت فرصة تحقيق "رحيل الرئيس السوري"، بشار الأسد، عن السلطة.

وأوضح ترامب، في كلمة ألقاها اليوم الأربعاء بشأن التطورات الأخيرة على الحدود السورية التركية: "الإدارة السابقة للولايات المتحدة قالت إن على الأسد أن يرحل. وكانت لديهم فرصة لتحقيق ذلك لكنهم لم يحققوه".

وأشار ترامب إلى أن سلفه، الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، لم يرد على حالات "استخدام" القوات الحكومية السورية للأسلحة الكيميائية، على حد قوله.

وأضاف سيد البيت الأبيض: "أما أنا فقمت بالرد على مثل هذه الأشياء، واستخدمت من أجل ذلك 58 صاروخا من طراز توماهوك".

ومنذ بداية الأزمة السورية عام 2011، اتخذت واشنطن موقفا مناهضا بشدة للسلطات في دمشق وخاصة الأسد، الذي تقول إنه يقف وراء مقتل مئات الآلاف من السوريين وتورط في ارتكاب جرائم حرب، وقدمت في هذا السياق مساعدة عسكرية ومالية للمعارضة المسلحة في البلاد.

وشنت الولايات المتحدة، منذ تولي الرئيس الأمريكي الحالي زمام السلطة في البيت الأبيض، في يناير 2017، ثلاث هجمات جوية على مواقع الحكومة السورية بذريعة "استخدامها" أسلحة كيميائية.

ومع ذلك، أشارت الإدارة الأمريكية الحالية مرارا في تصريحات صادرة عنها خلال الفترة الأخيرة إلى أن هدفها في سوريا لا يكمن في التخلص من الأسد، فيما شددت على ضرورة تغيير سلوك السلطات السورية الراهنة.

المصدر: وكالات