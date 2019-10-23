العراق.. قوات جديدة تمارس مهامها لأول مرة تنتشر أمام مبنى محافظة الديوانية

انتشرت "قوات حفظ القانون" العراقية، اليوم الأربعاء، أمام مبنى محافظة الديوانية جنوب العراق، وذلك في أول مهمة رسمية لها.

وقال موقع "السومرية نيوز" إن قوات حفظ القانون وفي أول ممارسة لها، انتشرت أمام مبنى محافظة الديوانية استعدادا للتظاهرات المرتقبة في 25 أكتوبر.

وأعلن مكتب رئيس الوزراء، عادل عبد المهدي، في 14 أكتوبر، أن مجلس الأمن الوطني قرر تشكيل قيادة قوات حفظ القانون لتأدية مهام حماية الفعاليات الاجتماعية الكبرى.

ومن المتوقع خروج تظاهرات سلمية دعا إليها ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي في بغداد والمحافظات، يوم الجمعة المقبل، والتي تعد امتدادا لتظاهرات الأول من الشهر الحالي.

وذكرت لجنة حكومية عراقية للتحقيق في موجة الاعتقالات خلال الاحتجاجات، أن 149 مدنيا قتلوا بسبب لجوء قوات الأمن إلى العنف المفرط وإطلاق الذخيرة الحية لقمع الاحتجاجات.

وجاء في التقرير الحكومي أن أكثر من 70% من القتلى سقطوا نتيجة الإصابة بطلقات في الرأس أو الصدر، وأن هناك أدلة على أن قناصين استهدفوا المحتجين.

وشهد العراق في 1 أكتوبر الجاري احتجاجات بسبب ارتفاع معدل البطالة وسوء الخدمات العامة والفساد، لكن السلطات ردت بحملة أمنية عنيفة، ويلقي المحتجون باللائمة على الفساد والاقتتال بين القيادات السياسية في عدم تحسن ظروفهم المعيشية، رغم أنهم في وقت سلم بعد عامين من إعلان دحر تنظيم "داعش" في العراق.

وقال صحفيون غطوا الاحتجاجات إنهم تعرضوا للاعتقال والتهديد والترويع والمضايقات، وصرح نشطاء في مجال حقوق الإنسان بأنهم تلقوا تحذيرات من المشاركة في المظاهرات وتهديدات بالقتل.

المصدر: وكالات + موقع "السومرية نيوز"