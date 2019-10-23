وكالة تحصي أبرز 5 تصريحات مثيرة للجدل على لسان ترامب عن دور واشنطن في سوريا

جاءت على لسان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في الآونة الأخيرة، سلسلة تصريحات مثيرة للجدل أو خاطئة تماما عن الحرب السورية ودور الولايات المتحدة فيها.

ونشرت وكالة "أسوشيتد برس" تقريرا تطرقت فيه إلى أبرز 5 من هذه التصريحات التي تحدث فيها الرئيس الأمريكي عن الوضع في سوريا.

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1. وصف ترامب جهود الولايات المتحدة في سبيل محاربة "داعش" قبل توليه مقاليد الحكم بأنها "فوضوية"، لكن عمليتي طرد المتطرفين من مدينتي الرقة السورية والموصل العراقية جرتا في الواقع على قدم وساق حتى ذلك الحين. كما قال ترامب إن القوات الأمريكية كانت متواجدة في سوريا قبل عشر سنوات، ما لا يتوافق إطلاقا مع الواقع.

2. شدد ترامب في إحدى تغريداته مؤخرا على أن الولايات المتحدة "قتلت داعش"، لكن هذه التصريحات تثير شكوكا قوية، على الرغم من الهزيمة العسكرية التي تكبدها التنظيم على الأرض في سوريا والعراق. ولا تزال في الدولتين خلايا نائمة للتنظيم، ما يهدد بانتعاشه على وجه السرعة في حال تهيئة الظروف الملائمة لذلك.

3. قال ترامب مرارا إن العسكريين الأمريكيين المنخرطين في الحملة ضد "داعش" ينبغي إعادتهم إلى وطنهم، غير أن هذه الادعاءات ليست دقيقة، في ظل خطط البنتاغون لإعادة نشر هذه القوات في دول إقليمية أخرى.

4. ذكر ترامب مرتين في الأيام الأخيرة أن الولايات المتحدة "سيطرت على النفط السوري"، لكن جميع الموارد النفطية الواقعة في الأراضي الخاضعة لسيطرة التحالف الدولي وحلفائه تعد من وجهة نظر القانون تابعة للدولة السورية، لا للولايات المتحدة بأي شكل من الأشكال.

5. قال ترامب مؤخرا إن الأكراد في شمال شرقي سوريا "سعداء جدا إزاء الطريقة التي تتطور بها الأمور"، وذلك بعد تسعة أيام من بدء الهجوم التركي على شمال شرقي سوريا.

وتتناقض هذه التصريحات جذريا مع ما جاء، وفقا لشركة "سي إن إن"، على لسان القائد العام لـ" قوات سوريا الديمقراطية" ذات الغالبية الكردية، مظلوم عبدي، الذي اتهم الولايات المتحدة أثناء اجتماع مغلق مباشرة بـ "التخلي عن الأكراد وتركهم للذبح".

المصدر: أسوشيتد برس