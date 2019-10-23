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الحكومة المصرية توضح سبب غرق المدن جراء الأمطار

أخبار العالم العربي

الحكومة المصرية توضح سبب غرق المدن جراء الأمطار
Reuters
رئيس الوزراء المصري
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استعرضت الحكومة المصرية الإجراءات التي اتخذتها الجهات المعنية للتعامل مع التداعيات الناجمة عن حالة الطقس والأحوال الجوية التي شهدتها البلاد أمس.

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وأشارت الحكومة إلى عدم وجود شبكة تصريف أمطار في عدة مدن نظرا لأن مصر من البلدان الجافة، وأيضا لأن تكلفة إنشاء شبكة منفصلة لتصريف الأمطار تكلف مليارات الجنيهات.

وفي ختام الاجتماع، تمت الإشارة إلى أن ما شهدته البلاد أمس، من سوء في الأحوال الجوية، من الممكن أن يتكرر في أكثر من مكان على مستوى الجمهورية خلال الفترات المقبلة، وذلك في ضوء ما يشهده العالم من تغيرات مناخية، وموجات من الطقس السيئ، تعرضت لها كثير من دول البحر المتوسط خلال الأيام القليلة الماضية.

وتعرضت محافظات مصر، أمس الثلاثاء، لأمطار غزيرة أغرقت العديد من المناطق.

المصدر: RT

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