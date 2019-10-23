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الولايات المتحدة: لم نتخذ بعد قرارا نهائيا حول وجودنا العسكري في سوريا

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الولايات المتحدة: لم نتخذ بعد قرارا نهائيا حول وجودنا العسكري في سوريا
Reuters Rodi Said
مدرعة عسكرية أمريكية في سوريا (9 مارس من العام 2017)
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أكدت الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة لم تتخذ بعد قرارا نهائيا حول وجودها العسكري شمال شرق سوريا، وشكل دعمها للمقاتلين الأكراد المتحالفين مع واشنطن في الحرب على "داعش".

وقال المبعوث الأمريكي الخاص المعني بالقضية السورية، جيمس جيفري، في تصريح أدلى به اليوم الأربعاء خلال جلسة استماع للجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب في الكونغرس الأمريكي: "ما نقوم به الآن هو التحديد العاجل لصورة سياستنا اللاحقة الهادفة إلى ضمان دحر داعش، وندرس كل الخيارات الخاصة بوجود قواتنا العسكرية".

يتبع...

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