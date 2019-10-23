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رئيس الوزراء العراقي: لم نمنح إذنا للقوات الأمريكية المنسحبة من سوريا للبقاء في العراق

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رئيس الوزراء العراقي: لم نمنح إذنا للقوات الأمريكية المنسحبة من سوريا للبقاء في العراق
Reuters AS/MAR
رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي
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قال رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، إن حكومة بلاده لم تمنح أي إذن لقوات الجيش الأمريكي المنسحبة من سوريا للبقاء في العراق.

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الحكومة العراقية: القوات الأمريكية المنسحبة من سوريا لن تبقى في العراق

وأضاف أن أي تواجد لجنود أجانب على الأراضي العراقية يجب أن يكون بموجب إذن صادر عن حكومة البلاد.

وأكد عبد المهدي أن سلطات بلاده تتخذ الإجراءات القانونية بهذا الصدد في نطاق القانون الدولي، داعيا المجتمع الدولي والأمم المتحدة "لتأدية واجباتهم في هذا الشأن".

وكانت قيادة العمليات المشتركة العراقية أكدت، يوم الثلاثاء، أن القوات الأمريكية التي دخلت مؤخرا العراق من سوريا، لن تبقى فيه.

وشدد بيان القيادة وقتها أن "هذه القوات ستُنقل إلى خارج العراق، ولا توجد أي موافقة على بقاء هذه القوات داخل البلاد".

المصدر: "رويترز" + RT

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