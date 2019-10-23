أحالت النيابة الإدارية بسوهاج في صعيد مصر، وكيل معهد فتيات مشطا الإعدادي الثانوي الأزهري للمحاكمة العاجلة بعد ثبوت قيامه بالتعرض لشخص الرسول.

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وأكد تقرير الاتهام أن المحال لم يؤد العمل المنوط به بدقة وسلك في تصرفاته مسلكا معيبا لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة وكرامتها، وخالف القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح.

وكشفت التحقيقات أن محمد روحي عبد العال، وكيل معهد فتيات مشطا الإعدادي الثانوي بسوهاج قام بالتعريض لشخص الرسول، والحط من قدره ووضعه موضع التقليل بمقر المعهد جهة عمله وذلك بقوله "لو جاء الرسول متأخرا لأغيبه".

المصدر: فيتو