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وحدات جديدة للجيش السوري تدخل ريفي الرقة والحسكة

أخبار العالم العربي

وحدات جديدة للجيش السوري تدخل ريفي الرقة والحسكة
Reuters MS
جندي سوري - أرشيف -
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دخلت أرتال جديدة للجيش السوري، تضم دبابات وآليات عسكرية، ريفي الرقة والحسكة، اليوم الأربعاء، لتعزيز انتشار الجيش في منطقة الجزيرة السورية، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السورية.

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وكان رتل من الشرطة العسكرية الروسية دخل، اليوم الأربعاء، إلى مدينة عين العرب (كوباني) شرق الفرات شمالي سوريا.

وفي نفس السياق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق من اليوم أن الجيش السوري يعتزم إنشاء 15 نقطة مراقبة على طول الحدود مع تركيا.

وبحسب الخريطة التي عرضتها وزارة الدفاع الروسية، فإن نقاط مراقبة الجيش السوري سيجري إنشاؤها خارج مناطق عمليات الجيش التركي.

المصدر: وكالات

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