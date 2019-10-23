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روسيا تعلن اهتمامها بتوريد 250 عربة لمترو القاهرة.. وتطوير السكك الحديدية

روسيا تتجه نحو المشاركة بشروع حيوي في القاهرة

أخبار العالم العربي

روسيا تعلن اهتمامها بتوريد 250 عربة لمترو القاهرة.. وتطوير السكك الحديدية
Reuters
مترو القاهرة
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قال الرئيس التنفيذي لشركة "ترانس ماش هولدينغ" الروسية، كيريل ليبا، إن الشركة مهتمة بالمشاركة في مناقصات لتوريد 250 عربة إلى مترو القاهرة.

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وأشار كيريل ليبا، إلى أن "الشركة تنتج معدات وعربات على مستوى أفضل من نظيراتها في العالم، وغالبا ما تتفوق في بعض النواحي، حتى نتمكن من تلبية أي طلب".

ونوه بأن الشركة يمكنها تزويد القاهرة بعربات مترو الأنفاق التي تلبي الاحتياجات المطلوبة قائلا: "نحن نتحدث عن 250 عربة سيتم استخدامها في الخط الثالث لمترو الأنفاق في القاهرة".

وفي سياق آخر، أكدت هيئة السكك الحديدية الروسية أنها ستدرس إمكانية المشاركة في بناء عدد من خطوط السكك الحديدية في مصر، وتركيب أنظمة الإنذار وإنشاء مركز إرسال واحد.

ووقع المسؤولون في مصر وروسيا، اليوم الأربعاء، بروتوكول نوايا بمدينة سوتشي في المنتدى الاقتصادي الروسي- الإفريقي، حيث قام بالتوقيع المدير العام للسكك الحديدية الروسية، أوليغ بيلوزيروف، ورئيس مجلس إدارة السكك الحديدية الوطنية المصرية، أشرف رسلان.

المصدر: نوفوستي

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