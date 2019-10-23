 
مباشر

سوريا ومكافحة الإرهاب في صلب محادثات رئيس الوزراء العراقي ووزير الدفاع الأمريكي

أخبار العالم العربي

سوريا ومكافحة الإرهاب في صلب محادثات رئيس الوزراء العراقي ووزير الدفاع الأمريكي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ml11

التقى رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، وناقشا قضايا مكافحة الإرهاب والوضع في سوريا بعد العملية التركية، وملف معتقلي "داعش" المسجونين في سوريا.

إقرأ المزيد
وزير الدفاع الأمريكي يصل إلى بغداد في زيارة غير معلنة
وزير الدفاع الأمريكي يصل إلى بغداد في زيارة غير معلنة

وجاء في بيان مكتب عبد المهدي، إن رئيس الوزراء استقبل وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر وناقشا أهم القضايا الإقليمة، وعلى رأسها آخر تطورات الملف السوري".

وأشار البيان إلى أن المناقشات بين الجانبين ستبحث التواجد الأمريكي في العراق ومسقبله، وغيره من الملفات التي ترتبط بسلامة وأمن العراق.

يذكر أن الوزير الأمريكي إسبر وصل، صباح اليوم الأربعاء، إلى العاصمة العراقية بغداد والتقى بوزير الدفاع نجاح الشمري.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

مباشر.. بوتين والسيسي يلتقيان برؤساء منظمات إفريقية