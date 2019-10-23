التقى رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، وناقشا قضايا مكافحة الإرهاب والوضع في سوريا بعد العملية التركية، وملف معتقلي "داعش" المسجونين في سوريا.

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وجاء في بيان مكتب عبد المهدي، إن رئيس الوزراء استقبل وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر وناقشا أهم القضايا الإقليمة، وعلى رأسها آخر تطورات الملف السوري".

وأشار البيان إلى أن المناقشات بين الجانبين ستبحث التواجد الأمريكي في العراق ومسقبله، وغيره من الملفات التي ترتبط بسلامة وأمن العراق.

يذكر أن الوزير الأمريكي إسبر وصل، صباح اليوم الأربعاء، إلى العاصمة العراقية بغداد والتقى بوزير الدفاع نجاح الشمري.

المصدر: RT