وزيرا خارجية إيران والعراق يبحثان تطورات الأحداث شمال شرق سوريا

بحث وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف، ونظيره العراقي محمد علي الحكيم، اليوم الأربعاء، عدة مسائل ثنائية وإقليمية ذات اهتمام مشترك، على رأسها مستجدات الوضع شمال شرقي سوريا.

وأكدت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" أن الوزيرين، أثناء اللقاء الذي عقد على هامش اجتماع وزراء خارجية دول حركة عدم الانحياز في باكو، تبادلا وجهات النظر حول الملف السوري وآخر المستجدات في لبنان واليمن والتطورات في منطقة الخليج، وخاصة مبادرة "الأمل" الإيرانية الخاصة بتأمين الملاحة عبر مضيق هرمز.

Fars News

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وجاء الاجتماع غداة قرار أنقرة الامتناع عن استئناف العملية العسكرية ضد المقاتلين الأكراد في شمال شرقي سوريا، وذلك بفضل اتفاق أبرم بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان، يقضي بنشر حرس الحدود السوري والشرطة العسكرية الروسية على الحدود مع تركيا، وسحب المقاتلين الأكراد لمسافة 30 كيلومترا عن الحدود التركية خلال 150 ساعة.

المصدر: إرنا