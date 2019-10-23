 
مباشر

رئيس البرلمان اللبناني: الظرف الراهن ملائم لقيام الدولة المدنية

أخبار العالم العربي

رئيس البرلمان اللبناني: الظرف الراهن ملائم لقيام الدولة المدنية
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ml0q

في أول تعليق على الاحتجاجات في لبنان، أعلن رئيس البرلمان اللبناني، نبيه بري، اليوم الأربعاء، أن الظرف الراهن ملائم لقيام الدولة المدنية وإقرار قانون انتخابات يعتمد ​النسبية​.

إقرأ المزيد
احتكاكات مع المحتجين خلال محاولة الجيش اللبناني فتح الطرقات
احتكاكات مع المحتجين خلال محاولة الجيش اللبناني فتح الطرقات

ونقل النائب ​علي بزي، عضو كتلة "التنمية والتحرير"، عن بري قوله خلال "لقاء الأربعاء النيابي" إن "البلد لا يحتمل أن يبقى معلقا، مبديا خشيته من الفراغ"، وأضاف بري: "الظرف الراهن ملائم لقيام الدولة المدنية وإقرار قانون انتخابات نيابية يعتمد ​لبنان​ دائرة واحدة على أساس ​النسبية"​.

وأكد النائب أن رئيس البرلمان وقع موازنة العام 2020 وحولها إلى لجنة المال والموازنة للبدء بمناقشتها.

وأفادت صحيفة "الجمهورية" في وقت سابق بأن اتصالا جرى ليلا بين بري ورئيس الحكومة، سعد الحريري، أكد خلاله الأخير أن "الحديث عن استقالة الحكومة ليس واردا وليس مطروحا على الإطلاق، وبالتالي لا استقالة ولا تعديل للحكومة، والأولوية للتنفيذ السريع للمقررات التي انتهى إليها مجلس الوزراء".

ودخلت الاحتجاجات في لبنان يومها السابع، حيث شهد هذا اليوم احتكاكات بين المحتجين والجيش اللبناني الذي يحاول منذ صباح اليوم فتح الطرقات الرئيسة في مختلف الأراضي اللبنانية.

المصدر: وسائل إعلام لبنانية

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

مباشر.. بوتين والسيسي يلتقيان برؤساء منظمات إفريقية