أردوغان: وحدات حماية الشعب الكردية لن تبقى تحت "عباءة النظام" على الحدود السورية
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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد له أن مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية لن يُسمح لهم بالبقاء في سوريا على الحدود مع تركيا تحت "عباءة النظام".
وأدلى أردوغان بهذا التصريح لتلفزيون "إن.تي.في" أثناء رحلة عودته بالطائرة من منتجع سوتشي على البحر الأسود حيث اجتمع مع الرئيس بوتين يوم الثلاثاء.
واتفقت أنقرة وموسكو في الاجتماع على إبعاد "وحدات حماية الشعب الكردية" وأسلحتها من مناطق على الحدود السورية التركية كانت غير مشمولة في اتفاق سابق بين تركيا والولايات المتحدة.
المصدر: "رويترز"
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