انفجار سيارة في المربع الأمني الخاضع لسيطرة السلطات السورية في القامشلي (فيديو)

انفجرت سيارة مفخخة في المربع الأمني الخاضع لسيطرة السلطات السورية في مدينة القامشلي بشمال سوريا.

ووقع الانفجار، اليوم الأربعاء، في ساحة السبع بحرات بالشارع الرئيسي المكتظ بالمارة، والذي يؤدي إلى سوق القامشلي، بالقرب من المربع الأمني، فيما لم تسجل بعد أي إصابات.

وأفاد مراسلنا بأن حالة من الهلع انتابت سكان المدينة الذين هبوا إلى موقع الحادث، لتسارع السلطات الأمنية بفرض طوق على المكان تحسبا لوقوع انفجار آخر.

RT

RT

RT

RT

RT

RT

المصدر: RT