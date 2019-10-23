إخلاء النقاط العسكرية الكردية قرب الحدود التركية تنفيذا للاتفاق الروسي التركي (فيديو+صور)

تحصلت RT على صور حصرية لنقطة عسكرية تابعة للوحدات الكردية على الحدود التركية، وقد تم إخلائها تنفيذا لاتفاق الهدنة ما بين مدينتي عامودا والدرباسية في سوريا.

إقرأ المزيد

وتجري تركيا منذ 9 أكتوبر الجاري عملية "نبع السلام" العسكرية ضد الوحدات الكردية شمال شرق تركيا.

واتفقت تركيا والولايات المتحدة في 17 أكتوبر على وقف إجراء هذه العملية لمدة 120 ساعة وانسحاب الوحدات الكردية من المنطقة الآمنة على الحدود بين تركيا وسوريا والتي تنوي أنقرة السيطرة عليها بشكل مستقل.

واستضافت مدينة سوتشي أمس الثلاثاء قمة روسية تركية بين الرئيسين فلاديمير بوتين ورجب طيب أردوغان، انتهت بالتوصل لاتفاق يتضمن نشر حرس الحدود السوري والشرطة العسكرية الروسية على الحدود مع تركيا، وسحب المسلحين الأكراد لمسافة 30 كيلومترا عن الحدود.

RT

RT

RT

RT

المصدر: RT