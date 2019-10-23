الناتو: من المبكر جدا الحكم على نتائج الاتفاق التركي- الروسي بخصوص سوريا

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، إنه من المبكر جدا الحكم على نتائج الاتفاق التركي- الروسي بخصوص سوريا.

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وأضاف ستولتنبيرغ، اليوم الأربعاء، في تصريحات صحفية: "نستطيع أن نعول على اتفاق تركيا- أمريكا لوقف إطلاق النار في سوريا، وهو أساس التوصل لحل سياسي للصراع".

وتابع قائلا، "رأينا أنه من الممكن المضي قدما نحو حل سياسي. الشرط الأول هو وقف القتال .. بعدها نحتاج للمضي قدما والبناء على ذلك والتوصل لحل سياسي واقعي في سوريا عن طريق التفاوض".

ولفت الأمين العام لحلف الناتو إلى أنه تحدث إلى وزيرة الدفاع الألمانية أنيجريت كرامب-كارنباور بشأن فكرتها لإنشاء منطقة أمنية في شمال سوريا، قائلا إنه يرحب بأي مقترحات يمكن أن تمهد لتحقيق السلام.

وقال أيضا إن الأمر متروك لحلفاء الناتو ليقرروا بشكل فردي ما إذا كانوا يرغبون في إعادة النظر في نشر صواريخ باتريوت في تركيا ، مضيفا أن وزراء الدفاع سيناقشون القضية يوم الخميس في اجتماع بمقر الناتو.

المصدر: رويترز